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Wizz Air збільшить кількість рейсів зі Львова

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Wizz Air збільшить кількість рейсів зі Львова до Берліна
Wizz Air збільшить кількість рейсів зі Львова до Берліна / Фото з відкритих джерел

З 18 червня лоукост-компанія Wizz Air вдвічі збільшить кількість рейсів зі Львова до Берліна. Тепер рейси виконуватиметься чотири рази на тиждень.

До рейсів, які виконувалися по середах та неділях, додалися рейси по понеділках та п’ятницях, повідомляє avianews.com. Ці перельоти доступні для бронювання до кінця жовтня.

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Нагадаємо, Wizz Air літає зі Львова до берлінського аеропорту Шьонефельд з червня 2017 року. Окрім цього, в Німеччину зі Львова можна дістатися до Дортмунда. Рейси теж виконує Wizz Air. Окрім того, авіакомпанія літає до польських Гданська, Катовіце та Вроцлава, а також аеропорту Лутон в Лондоні.

Теги: Новини політики Новини України авіація Новини Львова Wizz Air
Джерело: 24 Канал
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