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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ситуація на фронті: репортаж з передової

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На фронті не спокійно. Впродовж дня бойовики 28 разів відкривали вогонь. Поранило одного українського захисника.

Цієї ночі на позиціях Донбасу все-таки обмежилось поодинокими пострілами. Батальйон на передовій вже понад 4 роки із нетривалими перервами.

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Спершу як добровольчий – днями минула річниця його створення. Тепер як підрозділ ЗСУ. Його бійці пройшли Іловайськ та Дебальцеве. Воювали в Широкиному, Попасній, Мар'їнці та багатьох інших точках зони АТО. "Авєр" один із тих, хто майже від початку.

Моя думка така - навіщо було починати, якщо закінчувати війну не нашою перемогою або не бачити кінця. Я планую воювати поки є сили, поки є здоров'я,
– сказав боєць батальйону "Донбас-Україна" "Авєр".

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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