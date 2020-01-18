Неявка Порошенка на допити в ДБР: бюро вирішило достукатися до ексгаранта через відео

Державне бюро розслідувань зробило презентацію щодо неявок п’ятого президента Петра Порошенка на допити як свідка.

Відповідне відео з’явилося на акаунтах ДБР у соцмережах. Як мовиться у ролику, Бюро неодноразово сповіщало Порошенка про необхідність явки для проведення допиту як свідка. Так, до місць його проживання та роботи неодноразово надсилали повістки. Однак, попри це та його особисті запевнення про прибуття 16 та 17 січня, п’ятий президент проігнорував допит у ДБР. Загалом Порошенко не з’явився на виклики 27 разів у 16 кримінальних провадженнях.

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У Державному бюро розслідувань наголошують, що таким чином він неодноразово порушував норми Кримінального процесуального законодавства. Тому представники ДБР вирішили повторну нагадати політику про необхідність явки – Порошенко має з’явитися в ДБР 14 січня об 11:00 та 21 січня о 10:30: допитуватимуть його як свідка.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, у межах досудового розслідування, у яких необхідно допитати Вас як свідка. Відповідно до закону, Вас викликають для допиту як свідка до слідчих центрального Козлова та Лазорчика за адресою: м. Київ, вулиця Симона Петлюри, 15, кабінет № 323, контактний номер телефону – (044)294-64-34. Крім того, Вас викликають на допит як свідка об 11:00 21 січня до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Єгорова та Амєліна, кабінет № 325, контактний номер телефону – (044)294-64-62,

– мовиться у повідомленні ДБР.

Водночас представники Бюро нагадали Порошенку, що з собою необхідно мати документ, який посвідчує особу. Також п’ятого президента попередили, у разі неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід.

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У яких кримінальних справах фігурує Петро Порошенко:

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.

Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).

Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.

Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Можлива ​​державна зрада через мінські домовленості. Згідно з поданою заявою, Порошенко досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / Інфографіка 24 каналу