У неї все має бути добре, – лікар про стан найважчої пораненої на "Південмаші" військової

Стан важкопораненої внаслідок стрілянини на "Південмаші" 22-річної Жанни покращується. Військова вже трохи розмовляє, рухає кінцівками та головою.

Про це повідомила мати дівчини Неля Шарова. За словами жінки, її донька поки не може самостійно приймати їжу, тому лікарям доводиться вводити поживні речовини внутрішньовенно.

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Вона подякувала військовим і небайдужим українцям, які допомагають їхній сім'ї у складній ситуації.

У Жанни все має бути добре, – лікар

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що після вогнепального поранення Жанна втратила близько трьох літрів крові.

Завдяки донорам їй влили понад 4 літри крові. Незважаючи на те, що куля практично повністю зруйнувала хребет, дівчина добре рухає ногами. Вона поки що залишається в реанімації.

Сьогодні я поспілкувався з Жанною та бачу, що все має бути добре,

– додав Сергій Риженко.

Ба більше, вказав, що у всіх поранених військових є позитивна динаміка, їх усіх відвідують близькі.

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