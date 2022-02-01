У неї все має бути добре, – лікар про стан найважчої пораненої на "Південмаші" військової
Джерело:Newsroom
Стан важкопораненої внаслідок стрілянини на "Південмаші" 22-річної Жанни покращується. Військова вже трохи розмовляє, рухає кінцівками та головою.
Про це повідомила мати дівчини Неля Шарова. За словами жінки, її донька поки не може самостійно приймати їжу, тому лікарям доводиться вводити поживні речовини внутрішньовенно.
Читайте також У МВС пообіцяли поділитися першими подробицями обставин стрілянини на "Південмаші"
Вона подякувала військовим і небайдужим українцям, які допомагають їхній сім'ї у складній ситуації.
У Жанни все має бути добре, – лікар
Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що після вогнепального поранення Жанна втратила близько трьох літрів крові.
Завдяки донорам їй влили понад 4 літри крові. Незважаючи на те, що куля практично повністю зруйнувала хребет, дівчина добре рухає ногами. Вона поки що залишається в реанімації.
Сьогодні я поспілкувався з Жанною та бачу, що все має бути добре,
– додав Сергій Риженко.
Ба більше, вказав, що у всіх поранених військових є позитивна динаміка, їх усіх відвідують близькі.Зверніть увагу! Раніше Сергій Риженко розповів про 4-годинну операцію Жанни. Їй довелося видалити близько метра розбитих товстої та тонкої кишок.
Трагедія на "Південмаші" у Дніпрі: коротко
- На заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня солдат строкової служби розстріляв своїх товаришів.
- У результаті цього нападу загинули 4 військових та цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали.
- Зловмисник втік з місця події, проте згодом попросив перехожу зателефонувати до поліції.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що чоловіка вдалося затримати.
- Згодом речниця МВС Альона Матвєєва вказала, що психічних відхилень у стрільця не виявили.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що проти нацгвардійця, який стріляв у службовців, відкрили 3 кримінальні справи. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру.
- У ДБР додали, що проситимуть запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави.