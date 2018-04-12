Neymar Jr’s Five: 14 квітня стартують загальні відбіркові турніри

Вже визначено студентських фіналістів, попереду загальні відбіркові турніри

Міжнародний авторський турнір з міні-футболу світової легенди Неймара продовжує збирати справжніх шанувальників футболу.

Україна в числі 60 країн, в яких Red Bull проводить відбіркові турніри цього енергійного та цікавого змагання, де кожен гравець на вагу золота, а кожен удар може стати вирішальним.

Українські відбіркові турніри Neymar Jr’s Five стартували 4 березня зі студентських турнірів, в яких протягом березня було визначено 5 команд фіналістів – студентів-переможців Львова, Харкова, Одеси, Дніпра та Києва. Ці команди продовжать свою боротьбу 16 червня на Національному фіналі у Києві.



А для всіх інших шанувальників м’яча та воріт з 14 квітня стартують ЗАГАЛЬНІ відбіркові турніри - для всіх бажаючих і на відкритому полі.

Neymar Jr’s Five прийматимуть Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Вінниця та Київ (детальний перелік та дати всіх турнірів дивіться на сайті чемпіонату.

Дві кращі команди кожного відбіркового турніру продовжать свій шлях в Національному Фіналі у Києві, переможець якого забезпечить собі квиток до Бразилії, де 21 липня боротиметься за звання Чемпіона Світу.

Правила залишаються без змін. Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же – 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол.

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте свою команду.

Чемпіонат проходить за підтримки Асоціації Футзалу України.

Партнери: Panasonic.

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Про Neymar Jr's Five



Neymar Jr’s Five – це авторський турнір з міні-футболу світової легенди Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 60 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією - пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже втретє проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr



Instituto Projeto Neymar Jr - приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.