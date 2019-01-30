Неймар не допоможе ПСЖ у матчах Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед"

Форвард ПСЖ Неймар дізнався вердикт лікарів щодо своєї травми, отриманої у матчі 1/16 Кубка Франції проти "Страсбура".

Клуб зібрав кілька спеціалістів, які оцінили перелом п'ятої правої плеснової кістки футболіста. Їхній висновок – консервативне лікування.

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Бразилець пропустить близько 10 тижнів (2,5 місяці) і не зіграє в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед".

Неймар у своєму другому сезоні після 222-мільйонного трансферу з "Барселони" у всіх турнірах відіграв 23 матчі. На рахунку бразильця 20 голів і 10 результативних передач.

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