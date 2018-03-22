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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Неймар шукає нових чемпіонів світу Neymar Jr's Five 2018

30 Читать новость на русском
Neymar Jr's Five 2018
Neymar Jr's Five 2018

У бразильця захоплюючий і в той же час непростий рік, в якому він націлений перемагати, а крім того ще й визначити та нагородити переможців свого найбільш масштабного авторського чемпіонату з міні-футболу – Neymar Jr's Five.

Шлях до третього Світового фіналу Neymar Jr's Five уже розпочався для гравців із понад 60 країн, в тому числі і України, які вирішили боротися за світову славу під пильним оком самого Неймара.

Минулого року понад 100 000 гравців із 53 країн взяли участь у турнірі Neymar Jr’s Five, і Румунія стала чемпіоном Neymar Jr’s Five 2017. А цього року ще більше команд зможуть продемонструвати свої навички у Світовому фіналі, що відбудеться на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Українські відбіркові турніри та Національний Фінал Neymar Jr’s Five пройдуть з 4 березня по 16 червня у шести містах: Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Києві. В результаті чого і буде визначено найкращу команду України, яка отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Правила залишаються без змін. Змагатись у чемпіонаті можуть усі охочі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол.

Цього року в Україні пройде ще більше відбіркових турнірів! І в містах буде проведено по два відбори: СТУДЕНТСЬКИЙ у закритому спортивному залі, та ЗАГАЛЬНИЙ для всіх бажаючих на відкритому полі. Взяти участь можна буде тільки в одному з двох, за чим пильно стежитимуть організатори. Стартував чемпіонат 4 березня зі Львова, далі була Одеса, на черзі 24 березня Дніпро, після чого Харків, Вінниця та Київ (детальний перелік всіх турнірів дивіться на сайті чемпіонату.

Неймар відзначив: "Я дуже радий збільшенню кількості гравців зросла кількість заявлених команд і представлених країн. Їх дуже багато, але сподіваюся, буде ставати ще більше. У нас більше команд, ніж у Кубка світу, який має 32 команди… Для нас важлива участь дівчат. На мою думку, завдяки цьому все більше людей бажають долучитися… Мене надзвичайно тішить, що кожного року до турніру долучаються все більше гравців із більшої кількості країн. Приємно знати, що всі хочуть змагатись, але найбільшу радість приносить усвідомлення того, що я є частиною цієї події".

За результатами кваліфікацій 16 кращих команд змагатимуться в Національному Фіналі у Києві, команда-переможець якого забезпечить собі квиток до Бразилії, де боротиметься за звання Чемпіона Світу.

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте свою команду.

Чемпіонат проходить за підтримки Асоціації Футзалу України.

Медіа-партнери: Football.ua, Bigmir, Футбол24, Обозреватель.

Про Neymar Jr's Five

Neymar Jr’s Five — це авторський турнір з міні-футболу світової легенди Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 60 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією – пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже втретє проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Instituto Projeto Neymar Jr – приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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