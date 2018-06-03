Неймар святкує повернення голом-красенем у ворота Хорватії

Неймар повернувся в розташування ПСЖ та приніс Бразилії перемогу над хорватами.

Про це повідомляє Спорт.ua.

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Головна зірка пентакампеонів пропустив півроку через травму. Тому товариський поєдинок з картатими вінгер розпочав на лаві запасних? і без Неймара чарівники м'яча ніяк не могли наблизитися до воріт Субашbча. Ба більше, саме Хорватія була ближче до голу.

Та по перерві, з появою Неймара усе змінилося. Лідер бразильців самотужки пройшов майже усю оборону суперника і невідпорно пробив. М'яч зачепив поперечку і влетів у сітку. Неймар святкує повернення голом-красенем. Вже у компенсований арбітром час Фірміно зробив перевагу бразильців ще вагомішою – 2:0. Перед стартом на Чемпіонаті світу, підопічні Тіте ще зіграють спаринг з Австрією.