Неймар зі сльозами на очах покинув поле через травму і може не зіграти проти МЮ: відео

Нападник французького ПСЖ Неймар отримав травму у матчі Кубку Франції. Гравець може пропустити перший матч Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед".

У футболіста діагностували травму п'ятої плеснової кістки правої ноги. Лікування буде залежати від того, як буде йти відновлення в найближчі дні, йдеться в повідомленні клубу.

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Відеоогляд матчу ПСЖ – Страсбург і заміна Неймара

При цьому у ПСЖ не виключають того факту, що Неймар може пропустити матч проти МЮ у Лізі чемпіонів 12 лютого у Англії.

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