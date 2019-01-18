Неймовірна історія: як 15 пляшок пива допомогли лікарям врятувати життя пацієнту

В'єтнамські лікарі врятували життя 48-річного пацієнта Нгуєна Ван Нхата за допомогою 15 банок пива.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Чоловік потрапив до лікарні в провінції Куангчи з ознаками сильного отруєння. Лікарі розповіли, що рівень метанолу в його крові в 1119 разів перевищував норму. Щоб його печінку перестала переробляти такий обсяг цієї речовини, пацієнту в шлунок влили три банки пива.



Пиво не доволило переробляти печінці хворого метанол

Потім протягом 12 годин чоловікові щогодини вливали ще по одній, до тих пір, поки він не прийшов до тями. Одночасно з цим його кров очищали від небезпечних токсинів. Уже через три тижні Нгуен Ван Нхат був готовий до виписки.

Алкоголь надходить в організм в двох видах: або етиловий, або метиловий спирти. Метанол смертельно небезпечний для людини, тому що окислюється до отруйного формальдегіду. Саме це і сталося з Нгуєном.

Але коли в організм надходить етанол, то печінку віддає перевагу йому і переробляє його першим. Для цього чоловікові і вливали пиво, поки виводили отруйні речовини з організму.

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