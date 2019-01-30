Неймовірна реакція ЛеБрона Джеймса на вдалу гру українця Святослава Михайлюка: відео

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв 28 хвилин у матчі "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Філадельфії". Своєю грою українець змусив захоплюватися навіть лідера команди ЛеБрона Джеймса.

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У другій чверті Михайлюк оформив данк, яким підняв на ноги усіх вболівальників "Лейкерс", у тому числі ЛеБрона Джеймса. А після того, як українцю вдався влучний кидок з-за дуги, ЛеБрон Джеймс просто не втримався на місці від радості.

Відео реакції ЛеБрона Джеймса на кидки Святослава Михайлюка (відео теж можна переглянути за посиланням)

Варто зазначити, що 7 очок, 5 підбирань, 2 результативні передачі, 2 перехоплення та 1 втрата Святослава Михайлюка не дозволила "Лейкерс" виграти проти "Філадельфії".

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