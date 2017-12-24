Неймовірна розробка українця для паралізованих людей виграла у престижному конкурсі
17:47, 24 грудня 1187 Читать новость на русском
Екзоскелет для частково паралізованих людей, розробкою якого займався 23-річний українець Антон Головаченко, переміг у міжнародному конкурсі інновацій та роботехніки Robot Launch 2017.
Радісною новиною Антон поділився у своєму Facebook.
Роботи над проектом UniExo він проводив останні три роки і за цей час розробка вже отримала безліч українських і світових нагород. За словами юного генія, стартап UniExo – це екзоскелет, що дозволяє частково паралізованим людям знову самостійно ходити.
Читайте також: Робот корчився від болю – японці створили штучну нервову систему
Нинішня перемога дозволить розробнику отримати інвестиції до 500 тисяч доларів та контракти в США.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі