Неймовірна розробка українця для паралізованих людей виграла у престижному конкурсі

Екзоскелет для частково паралізованих людей, розробкою якого займався 23-річний українець Антон Головаченко, переміг у міжнародному конкурсі інновацій та роботехніки Robot Launch 2017.

Радісною новиною Антон поділився у своєму Facebook.

Роботи над проектом UniExo він проводив останні три роки і за цей час розробка вже отримала безліч українських і світових нагород. За словами юного генія, стартап UniExo – це екзоскелет, що дозволяє частково паралізованим людям знову самостійно ходити.

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Нинішня перемога дозволить розробнику отримати інвестиції до 500 тисяч доларів та контракти в США.