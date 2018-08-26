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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Неймовірна схожість: як виглядали зірки та їхні діти в однаковому віці

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Гвінет Пертлоу і мама Блайт Даннер, 29 років
Гвінет Пертлоу і мама Блайт Даннер, 29 років / www.boredpanda.com

Вам не потрібно знати ДНК-тест, щоб зрозуміти, наскільки схожі між собою зіркові батьки та їхні діти в молодому віці. Різ Візерспун та донька Ава Філіпп, Боб Марлі і син Зіггі Марлі та багато інших знаменитостей демонструють дуже схожі риси між собою.

У Bored Panda зробили підбірку фотографій, на яких знамениті актори, моделі та співаки мали "одне лице" зі своїми підростаючими дітьми як у 18 років, так і в 35 або ж 50.

Читайте також: Донька Різ Візерспун вразила схожістю зі своєю матусею: фото


Ава Філіпп і мама Різ Візерспун, 18 років


Александр Скарсгард і тато Стеллан Скарсгард, 30 років


Зіггі Марлі і тато Боб Марлі, 35 років


Кайя Гербер і мама Сінді Кроуфорд, 16 років


Гвінет Пертлоу і мама Блайт Даннер, 29 років


Лілі-Роуз Депп і мама Ванесса Параді, 18 років


Колін Хенкс і тато Том Хенкс, 30 років


Кіфер Сазерленд і тато Дональд Сазерленд, 35 років


Мамі Гуммер і мама Меріл Стріп, 30 років


Зої Кравіц і мама Ліза Боне, 20 років


Кейт Гадсон і мама Голді Гоун, 33 роки


Джіджі Хадід і мама Йоланда Хадід, 18 років

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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