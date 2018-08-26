Неймовірна схожість: як виглядали зірки та їхні діти в однаковому віці
Вам не потрібно знати ДНК-тест, щоб зрозуміти, наскільки схожі між собою зіркові батьки та їхні діти в молодому віці. Різ Візерспун та донька Ава Філіпп, Боб Марлі і син Зіггі Марлі та багато інших знаменитостей демонструють дуже схожі риси між собою.
У Bored Panda зробили підбірку фотографій, на яких знамениті актори, моделі та співаки мали "одне лице" зі своїми підростаючими дітьми як у 18 років, так і в 35 або ж 50.
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Ава Філіпп і мама Різ Візерспун, 18 років
Александр Скарсгард і тато Стеллан Скарсгард, 30 років
Зіггі Марлі і тато Боб Марлі, 35 років
Кайя Гербер і мама Сінді Кроуфорд, 16 років
Гвінет Пертлоу і мама Блайт Даннер, 29 років
Лілі-Роуз Депп і мама Ванесса Параді, 18 років
Колін Хенкс і тато Том Хенкс, 30 років
Кіфер Сазерленд і тато Дональд Сазерленд, 35 років
Мамі Гуммер і мама Меріл Стріп, 30 років
Зої Кравіц і мама Ліза Боне, 20 років
Кейт Гадсон і мама Голді Гоун, 33 роки
Джіджі Хадід і мама Йоланда Хадід, 18 років