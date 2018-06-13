Неймовірна Україна: Одесу показали з висоти пташиного польоту
На початку червня 2018-го видатні місця в Одесі зняли з висоти пташиного польоту.
У кадр "Південного кур’єра" потрапили Оперний театр, Театральна площа, перехрестя Дерибасівської Рішельєвської, Приморський бульвар .
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Видання відзначає, що з висоти як навколо відомих місць центру Одеси практично скрізь збудовані сучасні висотні будівлі. Попри те, що зведення висоток, особливо уздовж червоних ліній вулиць, заборонене Генеральним планом міста.
Джерело: 24 Канал
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