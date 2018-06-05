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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Неймовірна Україна: показали вражаючі фото заходу Сонця в Дніпрі

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Команда проекту Ukraїner виклала у мережу чарівні фото заходу Сонця у Дніпрі. В об’єктив потрапили знамениті хмародери "Башти", на яких відбилося тепле проміння.

Фото розмістили на Facebook.

"Кілька днів наша експедиція гостювала у місті Дніпро. Подивіться, як ми зустріли один захід Сонця у цьому чудовому місті", – мовиться у підписі до фото.

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Додамо, проект Ukraїner стартував у червні 2016 року. Команда проекту знімає репортажі про географію та людей України, особливо незвідані та маловідомі її куточки.

Творці проекту, Ukraїner цікаво розповідають пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки, людей, мистецтво та їжу. Окрім того, за результатами експедиції планують створити сучасні путівники Україною кількома мовами.

Теги: Фотоновини Подорожі Новини Дніпра LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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