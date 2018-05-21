Неймовірна Україна: зацвіла найдовша липова алея (фото)
В Ужгороді зацвіла найдовша липова алея України, яка розташована на набережній річки Уж.
Про це повідомили у прес-службі УМР.
Цьогоріч липи зацвіли рекордно швидко .Останнім часом ужгородські липи рідко дочікувалися «визначеного» їм для цвітіння місяця – липня, а вибухали духмяними пахощами у червні.
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Алею закладали в 30-ті роки минулого століття. На ній висадили різні види лип, які зацвітають не всі одразу, а поступово.
Джерело: 24 Канал
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