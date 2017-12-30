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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Неймовірне досягнення зробило Ломаченка боксером 2017 року за версією The Ring

16:47, сьогодні 547
Василь Ломаченко – боксер року за версією The Ring
Василь Ломаченко – боксер року за версією The Ring / Getty Images

Одне із найавторитетніших спортивних видань світу журнал The Ring назвав українського чемпіона за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка бійцем 2017 року.

Як зазначають журналісти, причиною такого визнання стало те, що упродовж 2017 року Ломаченко провів набагато більше боїв (3), аніж його опоненти.

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Водночас у виданні наголошують, що український чемпіон зумів стати найкращим, провівши загалом на професійному ринзі лише 11 поєдинків, і це є неабияким досягненням.

"За всю 89-річну історію призу "Боєць року за версією The Ring" ніхто з боксерів не отримував цей трофей з такою невеликою кількістю боїв за плечима, як Ломаченко. З іншого боку, лише дехто досягнув те, що зоряний український олімпієць встиг зробити за 11 поєдинків", – підкреслюється у статті, присвяченій Василю.

Додамо, за традицією з номінацією "Боєць року" Ломаченко з'явиться на обкладинці нашого наступного друкованого номера.

Також The Ring нагадує, що у 2013 році вони обрали українця найперспективнішим боксером 2013 року.

Нагадаємо, раніше Василя Ломаченка визнавали у 2017 році найкращим такі аторитетні ресурси, як телеканал ESPN, сайт Boxing News 24 та портал Fightnews.com.

Крім того, український чемпіон посів другу сходинку незалежного комп'ютерного рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Теги: Новини України Бокс ЗМІ Рейтинги Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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