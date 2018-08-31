Неймовірне відкриття: вчені виявили ознаки існування води на Юпітері

Астрономи виявили ознаки існування води на Юпітері. Окрім того, аналіз Великої Червоної плями – найбільшого урагану в Сонячній системі – показав , що газова оболонка планети має від двох до дев'яти разів більше кисню, ніж Сонце.

Про це йдеться в статті, опублікованій в The Astronomical Journal.

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Пошуки води відіграють важливу роль у визначенні внутрішньої будови найбільшої планети в Сонячній системі. Дані комп'ютерного моделювання показують, що ядро ​​Юпітера складається з послідовних шарів металів, кам'янистих порід, а також льоду з метану, води, аміаку. Наявність або відсутність молекул води в його газовій оболонці може допомогти визначити, наскільки достовірні сучасні теорії.

Група Гордона Бьоракера, астрофізика з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, провела спостереження Великої Червоної плями на Юпітері. За допомогою телескопів обсерваторії Кека вони отримали інфрачервоні спектри високої роздільної здатності, які дозволили зазирнути їм на глибину, де тиск становить від 0,5 бар до 5 бар (висота на Юпітері вимірюється в барах, так як у планети немає чітко визначеної поверхні, від якої можна було б вести відлік). Крім того, астрономи вивчили Юпітер за допомогою інфрачервоного телескопа IRTF.

Подорож до середини Червоної плями на Юпітері – дивіться відео

В результаті дослідники виявили на висоті близько 5 бар лінії, відповідні метану, фосфіну і воді. Однак температури на цій глибині занадто великі, щоб метан і його ізотопологі (молекули, що розрізняються тільки за ізотопним складом атомів) могли конденсуватися і перетворюватися в хмари. У той же час, вони приблизно відповідають температурам, які потрібні для замерзання води при тиску в 5 бар (близько 257 – 290 кельвінів).

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Моделювання показало, що дослідники "майже напевно" виявили хмару, що складається з рідкої або замерзлої води. Крім того, воно виключило можливість того, що група Бьоракера знайшла хмари з фосфіну. Також дослідники оцінили кількість монооксиду вуглецю в нижніх шарах газової оболонки Юпітера. Разом отримані дані вказують на те, що планета може бути багата киснем – в 2 – 9 разів більше Сонця.

Тепер отримані Бьоракером результати необхідно буде перевірити в інших частинах планети, щоб отримати глобальну картину розподілу води. Якщо дані астрофізиків співпадуть з даними зонда "Юнона", то вчені зможуть використовувати подібний метод для дослідження інших планет Сонячної системи.

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