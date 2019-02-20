Неймовірне видовище: на Майдані запалили Промені Гідності в честь загиблих героїв – фото

У 5-ті роковини від дня розстрілів Героїв Небесної Сотні на Майдані провели символічну подію – запалили 107 Променів Гідності – рівно стільки, скільки людей загинуло під час Революції Гідності. На моторошне місце вбивств досі приходить тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять героїв Майдану.

Всі охочі приносять квіти та мовчать, розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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За словами організаторів, ці Промені Гідності символізують душі загиблих героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за Україну.

Також на Майдані відбулася ще одна організована акція: там зібралися декілька сотень людей, вони читали вірші та обговорювали події, які відбувалися 5 років тому, та поділилися мріями і прагненнями на майбутнє.

А за готелем "Україна" на так званому "п'ятачку смерті" (Алея Героїв Небесної Сотні, – 24 канал) встановили невеличку капличку, щоб люди могли помолитися за душі померлих під час Революції Гідності.

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У цей день до українців звернулися представники влади. Вони говорили про важливість цього дня та наголошували, що Майдан не закінчиться хоча б до тих пір, доки не закінчаться розслідування вбивств та поки Україна не стане тією державою, за яку власне і відбулася ця Революція Гідності.

Журналісти 24 каналу поспілкувалися з людьми, які прийшли вшанувати загиблих героїв. Настрої досить різні, частина говорить, що є багато нереалізованих очікувань, проте наголошують, що ні про що не шкодують, адже "найцінніше – це людська свобода". Українці досить чітко усвідомлюють ті події, і не шкодують про ті кроки, які ми всі разом здійснили.

Що відомо про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року?Вранці 18 лютого протестувальники вирушили до Верховної Ради, де депутати мали розглянути зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. Проте за вказівкою голови парламенту Рибака канцелярія відмовлялась реєструвати цей документ. Це викликало обурення протестувальників і призвело до зіткнень з силовиками.



Спроба протестувальників боронити барикади по вулиці Інститутській і Грушевського у Києві виявились не ефективними. Протягом дня силовики захопили всі барикади на цих вулицях та відтіснили протестувальників до Майдану Незалежності. Там, попри штурм силовиків із застосуванням БТР, світло-шумових гранат і помпових рушниць, протестувальники змогли утримати снігову барикаду на Хрещатику (зі сторони Європейської площі). Для захисту барикад від навали силовиків, мітингувальники застосовували биту бруківку і коктейлі молотова.



Критичною була ніч з 18 на 19 лютого. Тоді силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду по вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами.