Неймовірні історії про життя в Космосі: в Житомирі відбулася зустріч із астронавтом NASA

16 березня в Житомирі в музеї космонавтики імені Сергія Корольова відбулася зустріч із астронавтом NASA Ренді Брезніком. На зустрічі він розповів про неймовірне життя в Космосі, випробування, які проходять астронавти перед вильотом, та як мрія його дитинства втілилась в реальність.

Ренді Брезнік прибув до України разом зі своїм сином Ваятом, який, до слова, народився в Дніпрі. Астронавта зі США дуже тепло зустріли в українському місті. На зустріч прийшло чимало маленьких дослідників та майбутніх астронавтів, що не залишилося без уваги досвідченого космонавта.

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"Мені дуже приємно бачити в аудиторії багато юних астронавтів. Коли я був хлопчиком, полетіти у відкритий Космос було лише в мене у мріях. Я б не повірив, якби, коли я був школярем, хтось показав мені світлину, де я в скафандрі і сказав, що я буду у відкритому космосі біля Міжнародної космічної станції", – розповів Брезнік.



На зустріч з Брезніком прийшло багато юних дослідників та майбутніх астронавтів

Американець наблизився до своєї мрії після того, як став військовим льотчиком. Спочатку він був пілотом-випробувачем, а потім він "став літати на всьому, до чого тільки міг добратися".

Ренді Брезнік став учасником одного польоту на "Спейс шаттл" – STS-129. Загалом провів у Космосі 10 діб 19 годин 16 хвилин 13 секунд та здійснив два виходи у відкритий Космос. До польоту на МКС американець готувався довгі 2 роки. 28 липня 2017 року він стартував з космодрому Байконур в якості бортінженера екіпажу космічного корабля "Союз МС-05" і екіпажу Міжнародної космічної станції за програмою основних космічних експедицій МКС-53/53.



Брезнік розповів про нелегку та довгу піготовку до польоту в Космос

На зустрічі астронавт також розповів, як не просто виживати в умовах відсутності гравітації. Проте, за його словами, ще тяжче готуватися до польоту.

Тільки уявіть собі, ми тиждень прожили в печері, яка була віддалена від входу в неї на 1,5 кілометри. Окрім печер, людей до виходу у відкритий Космос готують у підводному середовищі. Там вони мають змогу відчути як то, коли навколо немає гравітації,

– зазначив астронавт.

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Також Брезнік розповів слухачам, як на МКС вони готували собі їсти, як жили та чим займалися у вільний час. Чоловік зауважив, що більшість вільного часу учасники місії проводили за переглядами фільмів.



Брезнік з дитинства мріяв стати космонавтом

В кінці зустрічі мер Житомира Сергій Сухомлин подарував американському космонавту українську вишиванку. Він висловив особливу вдячність США за те, вони підтримують Україну у дуже нелегкий час. Також він наголосив, що, сподівається, що у Брезніка буде ще не один політ у Космос і одного разу ми все ж таки матимемо змогу побачити вишиту сорочку на МКС.



Мер Житомира подарував Брезніку вишиту сорочку

Джеймс Брезнік у свою чергу подарував музею космонавтики імені Сергія Корольова український прапор, який він розгорнув на МКС. Тепер поряд із справжнім супутником та макетами ракет красуватиметься прапор, який пробув на висоті 250 миль над землею та літав зі швидкістю 17 тисяч миль на годину з 28 липня 2017 року до 11 грудня 2017 року.

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Американський астронавт подарував житомирському музею космонавтики прапор, який розгорнув у Космосі

Дивіться повне відео зустрічі з астронавтом NASA Ренді Брезніком

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що до Дніпра приїхав космонавт NASA Рендольф Брезник, який розгорнув на орбіті український прапор, щоб поспілкуватися зі студентами, які теж мріють стати космонавтами.

Фото: Анастасія Можаровська