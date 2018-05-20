Неймовірні відчуття: Світоліна поділилась емоційними фото після перемоги у Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна тріумфувала на престижному тенісному турнірі Internazionali BNL d'Italia.

У фінальному поєдинку українка здолала чинну першу ракетку світу – тенісистку із Румунії Сімону Халеп.

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Матч закінчився з рахунком 6:0, 6:4 на користь Світоліної.

Це вже вдруге поспіль Еліна Світоліна здобуває перемогу над Сімоною Халеп на турнірі у Римі.

На своїх сторінках у соцмережах українська тенісистка поділилась радісними емоціями з церемонії нагородження.

Завдяки цій перемозі Еліна Світоліна втрималась на четвертій сходинці у світовому рейтингу. Це вже третій турнір з початку року, який виграла українка.