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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Неймовірні відчуття: Світоліна поділилась емоційними фото після перемоги у Римі

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Перша ракетка України Еліна Світоліна тріумфувала на престижному тенісному турнірі Internazionali BNL d'Italia.

У фінальному поєдинку українка здолала чинну першу ракетку світу – тенісистку із Румунії Сімону Халеп.

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Матч закінчився з рахунком 6:0, 6:4 на користь Світоліної.

Це вже вдруге поспіль Еліна Світоліна здобуває перемогу над Сімоною Халеп на турнірі у Римі.

На своїх сторінках у соцмережах українська тенісистка поділилась радісними емоціями з церемонії нагородження.

 

Incredible feeling holding this trophy again in my hands @internazionalibnlditalia ️ #Roma

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Завдяки цій перемозі Еліна Світоліна втрималась на четвертій сходинці у світовому рейтингу. Це вже третій турнір з початку року, який виграла українка.

Теги: Новини України Теніс Новини спорту Еліна Світоліна Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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