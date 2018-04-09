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Неймовірний знімок: NASA показало нове фото Юпітера

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NASA показало нове фото Юпітера
NASA показало нове фото Юпітера / Фото з відкритих джерел

NASA показало фото північної півкулі Юпітера. знімок зробив космічний апарат "Юнона".

Фото доступне на офіційному сайті NASA.

Відомо, що "Юнона" зробила фотографію 1 квітня під час 12 зближення з планетою. Під час зйомки апарат перебував на висоті 12326 кілометрів від піку хмар Юпітера.

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Нове фото Юпітера

Нове фото Юпітера

Що таке "Юнона"? Це автоматична станція, створена NASA в рамках програми New Frontiers. Станцію запустили на орбіту Юпітера 5 серпня 2011. Апарат прибув на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Він пробуде на орбіті планети ще кілька років і буде передавати на землю нові знімки. Після завершення роботи зонд буде знищений.

Теги: Техно Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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