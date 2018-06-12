Неймовірно: iPhone X 2 тижні пролежав на дні річки та досі працює – відео
У США користувачка iPhone X випадково опротестувала свій смартфон на витривалість – вона втопила його у річці. При цьому пролежавши 2 тижні на дні iPhone продовжував працювати.
Про це йдеться на YouTube-каналі блогера Man + River.
Блогер досліджує дно річок та вишукує там різноманітні в пошуках втрачених речей. Під час останнього занурення блогер виявив iPhone X.
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Він сушив смартфон протягом кількох днів, попередньо відкривши корпус і помістивши його в силікагель, а потім підключив зарядний пристрій.
Після цього всього iPhone X увімкнувся, після чого ентузіаст зв'язався з власницею. Жінка не могла повірити, адже втопила свій ґаджет 2 тижні тому.
Phone X 2 тижні пролежав на дні річки та досі працює
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