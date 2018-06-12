Неймовірно: iPhone X 2 тижні пролежав на дні річки та досі працює – відео

У США користувачка iPhone X випадково опротестувала свій смартфон на витривалість – вона втопила його у річці. При цьому пролежавши 2 тижні на дні iPhone продовжував працювати.

Про це йдеться на YouTube-каналі блогера Man + River.

Блогер досліджує дно річок та вишукує там різноманітні в пошуках втрачених речей. Під час останнього занурення блогер виявив iPhone X.

Читайте також: Визначили найпотужніший смартфон у світі

Він сушив смартфон протягом кількох днів, попередньо відкривши корпус і помістивши його в силікагель, а потім підключив зарядний пристрій.

Після цього всього iPhone X увімкнувся, після чого ентузіаст зв'язався з власницею. Жінка не могла повірити, адже втопила свій ґаджет 2 тижні тому.

Phone X 2 тижні пролежав на дні річки та досі працює

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно