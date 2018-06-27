Нейрохірург назвав звички для профілактики болю у спині

Біль у спині часто виникає через розтягнення м’язів чи при піднятті важких речей неправильним способом або після невдалого різкого руху.

Лікар-нейрохірург Вадим Ілляшенко порадив, як уникнути болю і зберегти здоров'я спини, інформує прес-служба МОЗ.

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Щоб не відчувати болю в спині, необхідно час від часу змінювати положення і напрямок руху. Лікар рекомендує виконувати вправи на розгинання хребта.



Людина повинна привчити себе до одного прийому: завжди щільно впирайтеся крижами в спинку сидіння, не залишаючи зазору між тазом і спинкою. Після цього варто вирівняти хребет та розправити плечі.





Використовуйте валики або подушки під поперек. Намагайтеся не стояти довго на прямих ногах, а у транспорті не тримайтеся за ручку над головою.

Часто виконуйте фізичні вправи. Також потрібно відмовитися від куріння.

До слова, під час вагітності жінки неодноразово скаржаться на біль у спині. Деякі лікарі пов’язують це з дефіцитом кальцію.

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