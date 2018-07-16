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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Нейрохірург спростував необхідність лікування поширеної хвороби

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Близько 66% випадків гриж поперекових дисків зникають спонтанно
Близько 66% випадків гриж поперекових дисків зникають спонтанно / Фото з вільних джерел

Лікар-нейрохірург Вадим Ілляшенко пояснює, що близько 66% випадків гриж поперекових дисків зникають спонтанно, тож не потребують хірургічного втручання.

Мова йде про спонтанну резорбцію, пише сайт Міністерства охорони здоров’я.

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Лікар також радить берегтися реклами, у якій обіцяють за допомогою "авторських" методик позбутися грижі міжхребцевого диска без оперативного втручання. Таким чином, пацієнти платять за те, що відбувається природно.

Близько 66% випадків гриж поперекових дисків зникають спонтанно
Близько 66% випадків гриж поперекових дисків зникають спонтанно

Грижі диска нерідко виявляють у людей без симптомів, тобто без болю в спині і ногах. Клінічно грижі проявляються симптомами або радикулопатією (застаріла назва – радикуліт). Пацієнти з грижею можуть відчувати оніміння, поколювання чи відчуття повзання мурашок в нозі.

Близько у 70% пацієнтів з грижею диска, які отримували нехірургічне лікування, симптоми проходять за місяць, у більшість випадків – до 12 тижнів.

Не більше 5% пацієнтів з грижами дисків, що виявляються корінцевим синдромом, потребують операції.

Хірургічне втручання необхідне при розвитку симптомів компресії корінців кінського хвоста. Це трапляється при гострому масивному випадінні гриж дисків.

Не більше 5% пацієнтів з грижами дисків потребують операції
Не більше 5% пацієнтів з грижами дисків потребують операції

До слова, грижа небезпечна не через те, що це негарно виглядає, а тому, що вона в будь-який момент може ущільнитись.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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