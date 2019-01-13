Нейромережа може виявити хворобу Альцгеймера за 6 років до діагнозу

Американські вчені з Каліфорнійського університету зазначають, що навчили штучний інтелект визначати ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера за 6 років до постановки діагнозу.

Результати дослідження опубліковані на сайті університету.

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Вчені зазначають, що виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях дуже складно через відсутність симптомів.

Діагностика полягає в вимірі рівня глюкози в різних областях мозку. Зміни протікають дуже повільно, але нейромережа може їх вловити.

Вчені використали понад дві тисячі результатів сканування мозку людей, яким вже поставили діагноз, для навчання штучного інтелекту. В результаті він зміг з точністю 92% визначити хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Ба більше, нейромережа зробила правильні прогнози у середньому за 75,8 місяця, а це трошки понад шість років, до того, як пацієнту встановили діагноз.



Хвороба Альцгеймера Хвороба Альцгеймера

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