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      Нейромережа може виявити хворобу Альцгеймера за 6 років до діагнозу

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      Хворобу Альцгеймера можна виявити за 6 років до діагнозу
      Хворобу Альцгеймера можна виявити за 6 років до діагнозу / getmedurgentcare.com

      Американські вчені з Каліфорнійського університету зазначають, що навчили штучний інтелект визначати ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера за 6 років до постановки діагнозу.

      Результати дослідження опубліковані на сайті університету.

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      Вчені зазначають, що виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях дуже складно через відсутність симптомів.

      Діагностика полягає в вимірі рівня глюкози в різних областях мозку. Зміни протікають дуже повільно, але нейромережа може їх вловити.
      Вчені використали понад дві тисячі результатів сканування мозку людей, яким вже поставили діагноз, для навчання штучного інтелекту. В результаті він зміг з точністю 92% визначити хворобу Альцгеймера.

       
      Хвороба Альцгеймера – що це?
      Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.
       
      Ба більше, нейромережа зробила правильні прогнози у середньому за 75,8 місяця, а це трошки понад шість років, до того, як пацієнту встановили діагноз.
      Хвороба Альцгеймера
      Хвороба Альцгеймера

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      Теги: Здоров'я Лікування хвороба Альцгеймера
      Джерело: 24 Канал
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