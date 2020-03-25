Незабаром в Україну надійдуть нові партії ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї
В Україну незабаром привезуть наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів для боротьби з поширенням коронавірусу з Китаю. Допомогу надасть і Південна Корея. Крім того, тести і засоби захисту почала виробляти й Україна.
Про допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом повідомив заступник керівника Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу Кирило Тимошенко.
Зверніть увагу Україна провела телеміст з Китаєм, аби перейняти досвід у боротьбі з коронавірусом
Незабаром до Китаю вирушить вантажний літак, який доправить в Україну наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів,
– зазначив Тимошенко.
За його словами, ПЛР-тести постачають в Україну партіями. Вже 26 березня вантажитиметься новий борт, на якому з Китаю прибуде 100 тисяч тестів.
Крім того, додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч тестів. Загалом Україна матиме 250 тисяч ПЛР-тестів, враховуючи першу поставку з Китаю. Тимошенко додав, що заплановані ще кілька партій.
Крім того, за його словами, ПЛР-тести та засоби захисту почала виробляти й Україна. Перші тести надійдуть у лікарні приблизно через 10 днів.
"Тобто на першому етапі ми матимемо приблизно мільйон тестів для полімеразної ланцюгової реакції", – заявив секретар ради. Та додав, що коли епідемія почне спадати, тоді припинять закупляти тести. Наразі всі регіони отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти для проведення досліджень зразків біоматеріалу з першої партії допомоги Китаю.
Тимошенко повідомив, що черговим рейсом в Україну з Китаю доставлять також 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також тришарові медичні маски.
Яка допомога надійшла в Україну з Китаю
- 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
- 50 тисяч ПЛР-тестів на виявлення коронавірусу;
- 80 тисяч респіраторів;
- 10 тисяч комбінезонів захисту;
- Апарати штучної вентиляції легенів;
- 500 тисяч тришарових масок.