19:33
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Незабаром в Україну надійдуть нові партії ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї

      - Читать новость на русском
      Незабаром в Україну надійдуть нові партії ПЛР-тестів / novyny.online.ua

      В Україну незабаром привезуть наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів для боротьби з поширенням коронавірусу з Китаю. Допомогу надасть і Південна Корея. Крім того, тести і засоби захисту почала виробляти й Україна.

      Про допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом повідомив заступник керівника Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу Кирило Тимошенко.

      Зверніть увагу Україна провела телеміст з Китаєм, аби перейняти досвід у боротьбі з коронавірусом

      Незабаром до Китаю вирушить вантажний літак, який доправить в Україну наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів,
      – зазначив Тимошенко.

      За його словами, ПЛР-тести постачають в Україну партіями. Вже 26 березня вантажитиметься новий борт, на якому з Китаю прибуде 100 тисяч тестів.

      Крім того, додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч тестів. Загалом Україна матиме 250 тисяч ПЛР-тестів, враховуючи першу поставку з Китаю. Тимошенко додав, що заплановані ще кілька партій.

      Крім того, за його словами, ПЛР-тести та засоби захисту почала виробляти й Україна. Перші тести надійдуть у лікарні приблизно через 10 днів.

      "Тобто на першому етапі ми матимемо приблизно мільйон тестів для полімеразної ланцюгової реакції", – заявив секретар ради. Та додав, що коли епідемія почне спадати, тоді припинять закупляти тести. Наразі всі регіони отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти для проведення досліджень зразків біоматеріалу з першої партії допомоги Китаю.

      Тимошенко повідомив, що черговим рейсом в Україну з Китаю доставлять також 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також тришарові медичні маски.

      Яка допомога надійшла в Україну з Китаю

      • 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
      • 50 тисяч ПЛР-тестів на виявлення коронавірусу;
      • 80 тисяч респіраторів;
      • 10 тисяч комбінезонів захисту;
      • Апарати штучної вентиляції легенів;
      • 500 тисяч тришарових масок.

      факти про коронавірус профілактика як не захворіти на коронавірус
      Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу 

      Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Медицина Південна Корея Офіс Президента Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Життя піде в онлайн, або Якою буде реальінсть після карантину
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 18:05 Коронавірус злякав навіть Путіна
      СерпомПо
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 18:01 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук