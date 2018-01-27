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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Незадоволених "владою" дуже багато, – колишній заручник бойовиків про настрої місцевих

17:59, сьогодні 1254 Читать новость на русском
Звільнений заручник бойовиків Володимир Фомічов
Звільнений заручник бойовиків Володимир Фомічов / censor.net.ua

На окупованому Донбасі жителі налаштовані проти України, однак, незадоволених окупаційною "владою" ще більше.

Про це розповів звільнений заручник бойовиків Володимир Фомічов в інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ.

"Більшість людей налаштовані проти України, але ще більше число людей, налаштованих проти "керівництва" так званої республіки. Вони незадоволені соціальною ситуацією і починають розуміти, що в усьому винні не "укропи", є і внутрішні проблеми", – розповів колишній бранець.

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За його словами, українську державу в окупації не люблять, бо вважають, що саме Україна винна у війні.

Зі мною сидів один "ополченець", який мені сказав: "Вова, я довго намагався розібратися в цих моментах, але, коли я побачив підірваний автобус, я зрозумів, що йду воювати". Багато хто пішов, коли побачили руйнування, які не правильно інтерпретовані тим боком. А ми не змогли розповісти, як воно було насправді. Вони чули лише те, що на Донецьк напали, а вони обороняються. Розумієте, дуже складно провести лінію поділу між Майданом і захопленням обладміністрації. Багато хто вважає: майданівці захопили обладміністрацію, а що нам не можна? Їм потрібно розповідати, що львів'яни ніколи не намагалися від'єднуватися від України, весь Майдан був за єдність України, за те, щоб люди краще жили,
– розповів Фомічов.

При цьому, він додав, що місцеві досі великі сподівання покладають на Росію.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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