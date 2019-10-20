Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу

В Києві днями стався скандал. В самому центрі міста на Майдані Незалежності на одному з будинків виросла самочинна надбудова. Це власник горішньої квартири почав зводити для себе ще один додатковий поверх, спотворивши при цьому вигляд історичної будівлі.

Не можна сказати, що сталося щось дуже незвичне. В Києві, особливо в центрі, чимало подібних саморобних надбудов на дахах будинків.

Зверніть увагу! Оточення Зеленського почало масовий наступ на ФОПів

Квадратний метр там, як відомо, коштує дорого, тому деякі власники квартир не можуть встояти перед спокусою наростити собі один чи два додаткових поверхи. І надбудовують тераси, мансарди та розширюють балкони.

При цьому вони плюють і на закони, і на єдиний архітектурний стиль історичної частини міста. Так що явище це хоч і ганебне, але давнє. Але те, що сталося на Майдані Незалежності просто шокувало всіх.

По-перше, мовиться не про якийсь провулок чи задній двір другорядної вулиці. А про головну площу, можна сказати, обличчя столиці України, яку щодня відвідують тисячі людей, зокрема закордонні туристи.



Скандальна надбудова в Києві

По-друге, сама ця надбудова виглядала настільки потворно і зводилася настільки нахабно, що одразу постало питання: а чому влада на це не реагує?І тут з'ясувалася ще одна вражаюча деталь.

Виявляється, влада про цю історію знає. Просто нічого не може чи то не хоче зробити. Бо ще в серпні, як тільки почалися будівельні роботи на даху будинку, до власника приходив інспектор Київблагоустрою й вимагав зупинити зведення "халабуди".

Але власник квартири послав інспектора якомога далі та ще й погрожував з ним розібратися фізично, якщо той ходитиме і набридатиме своїми вимогами. У відповідь інспектор написав заяву до поліції щодо перешкоджання його роботі. Поліція відкрила кримінальне провадження, але десь його загубила.



"Шпаківня" в центрі столиці неабияк обурила киян

Відтак, власник спокійно продовжив зведення цієї "шпаківні" й два місяці це успішно робив, аж поки в жовтні з вулиці перехожі не помітили, як зростає цей сарай на даху. А коли про це почали говорити соцмережах та у медіа, виявилося, що в Києві, не знайшлося жодного чиновника чи правоохоронця, який здатний зупинити цей самобуд.

Адже попри скандальність ситуації ані керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції, ані начальник столичної поліції, ані мер Кличко з цим нічого не здатні зробити й не можуть чи то не хочуть зупинити це самочинне будівництво.

Ну, про корупцію в поліції та будівельній інспекції, ви, напевне, і так чули дуже багато. А от щодо бездіяльності Віталія Кличка, то я особисто думаю, що він не поспішав зупиняти будівництво цієї халабуди чисто із почуття солідарності.

Бо, подивімось, де живе сам мер Києва. На архівних фото будинок на вулиці Богдана Хмельницького, в якому мешкає Кличко, мав ось такий вигляд:



Архівні фото будинку, в якому мешкає мер Києва

А тепер подивіться, як ця будівля виглядає сьогодні:



Два мансардних поверхи Кличку дозволили надбудувати у 2001 році

Не важко помітити, як за цей час на будинку виросли два додаткові поверхи. І саме на цих добудованих поверхах і розташована квартира Віталія Кличка. Тож мер Києва як ніхто добре розуміє адвоката Дмитра Пічугіна, який почав зводити цю надбудову на Майдані Незалежності.

Читайте також: Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян – нові резонансні справи

Зрештою, скандал набув таких масштабів, а безпорадність київської влади досягла такої межі, що проблему довелося вирішувати особисто прем'єр-міністру Гончаруку, який через це скандальне будівництво на даху зібрав навіть спеціальну нараду.

На вихідних радник київського мера Максим Бахматов звернув мою увагу на гучний випадок незаконної надбудови в самому... Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Вівторок, 15 жовтня 2019 р.



З цього приводу соцмережі вибухнули кепкуванням та знущальними жартами, бо користувачі припустили, що наступним кроком після наради в українського прем'єра має стати засідання Генеральної асамблеї ООН та ситуативної кімнати в Білому Домі.

Бо, якщо без жартів, людей насправді обурило, що вони як платники податків утримують цілу армію чиновників та правоохоронців у Києві, а також низку контролюючих установ на національному рівні, і ніхто з них не може розібратися з нещасною халабудою на даху.

А розв'язання цієї проблеми, виявляється, це рівень керівника уряду, який, як ми думали, має опікуватися стратегічними питаннями розвитку української економіки, а не одним конкретним самобудом.

Чиновники на свій захист спробували зауважити, що, прем'єра довелося залучити вимушено, бо проблема настільки серйозна, що без допомоги глави уряду ніяк. Оскільки, за їхніми словами, в законодавстві бракує відповідних норм, щоб боротися з такими самобудами, і у влади, як завжди "тупо нема повноважень", щоб розв'язати це питання.



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Хоча, це неправда. Адже, насправді й у Державної архітектурно-будівельної інспекції достатньо законних можливостей, щоб зупиняти самобуди. І поліція з прокуратурою, коли хочуть, можуть паралізувати будь-яке будівництво.

Ну і на підтвердження цього, вже після наради у прем'єра, отримавши від глави уряду стусана, київська влада раптом швидко знайшла і повноваження і можливості.

Комунальні служби буквально наступного дня почали розбирати скандальну халабуду на Майдані, навіть не чекаючи поки будуть внесені зміни в законодавство. При цьому, київська влада, намагаючись виправдатися за показову бездіяльність, пообіцяла, що відтепер почнуться нові часи. І мерія незабаром жорстко розбереться з усіма без винятку незаконними надбудовами в столиці.

Цікаво! Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський

Ми пропонуємо київським чиновникам спершу розібратися з будинком-монстром на Подолі, який через ненаситних забудовників спаплюжив вигляд цього давнього району Києва.

А ще завітати в гості до мера Кличка і розібратися з його двоповерховою мансардою, надбудованою на старовинну будівлю в центрі Києва.Ось тоді й побачимо, чи справді влада збирається виконувати свою роботу. Чи просто озвучує чергові обіцянки, перелякавшись суспільного невдоволення.