Незаконна риболовля: коли і чому заборонено ловити рибу

Через аномально теплу зиму браконьєри цьогоріч дуже активні. На Житомирщині рибоохоронний патруль вже вийшов на рейд. Вони виявили понад кілометр сіток, у яких було 20 кілограмів риби.

Рибалки ловили щуку та карасів сітками попри те, що їх використання заборонено в Україні. Рибінспектори кажуть, що у зв'язку з теплою зимою риба почала йти на нерест набагато раніше, ніж зазвичай.

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Сітки – не єдине незаконне знаряддя, браконьєри ставлять їх переважно вночі, щоб ніхто не бачив. Крім них рибалки виготовляють спеціальні "павуки", а нижче за течією річки рибалять на вудку.



Так виглядають "павуки"

Сітки, в які потрапляє риба з ікрою – це великий удар по річковій екосистемі. Вони суттєво впливають на популяцію риб, тому наступні покоління не зможуть порибалити любительським спортивним способом.

Під час рейду було помічено, що щука вже виходить на нерест, навіть при такій погоді. Це дуже шкідливо для екології, тому що надалі популяція риби буде зменшуватись,

– повідомив головний інспектор Житомирського рибоохоронного патруля Роман Демянчук.

Максимальний штраф за порушення правил рибальства становить 610 гривень. Окрім того, за кожну спійману рибину доведеться заплатити по від 17 до п'яти сотень, залежно від виду.

Дивіться карту діяльності київського рибоохоронного патруля:

До слова, з 1 листопада 2019 року в більшості українських водойм розпочалась осінньо-зимова заборона на вилов риби. Триватиме до початку нересту 2020 року, в деяких містах – до кінця зимового періоду. Ловити раків заборонено з 10 грудня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Правила рибальства: коротко

►Кому дозволено рибалити?

Любительське і спортивне рибальство на території України дозволено як громадянам країни, так і іноземцям. Дітям до 16 років вилов риби дозволений тільки з берега.

►Скільки коштує риболовля і чи потрібні дозволи?

Рибалити дозволено цілий рік, як вдень, так і вночі. На водоймах загального користування риболовля є безкоштовною, ніяких спеціальних дозволів не потрібно. На орендованих водоймах обов'язково мають бути місця для безкоштовного купання, плавання на човнах чи рибальства лише у визначених місцях.

►Коли діє заборона на вилов риби?

під час нересту;

не можна ловити раків під час линьок;

на зимувальних ямах;

заборона на вилов з човна під час нересту та закриття навігації;

у нічний час, тобто за годину після заходу сонця заборонено ловити ракоподібних.

►Де заборонено рибалити протягом року?

у каналах теплоелектроцентралей, електростанцій;

у новостворених водосховищах;

біля мостів, які охороняються;

у радіусі 500 метрів від господарств, які займаються розведенням риби;

на водоймах, що знаходяться в зоні відчуження після аварії на ЧАЕС;

на водоймах, де риболовля заборонена рибоохороною;

на Київському водосховищі та Канівському водосховищах.

►Як заборонено рибалити?

із застосуванням вибухових і отруйних речовин;

за допомогою електроструму;

з використанням колючих знарядь;

з вогнепальної і пневматичної зброї;

сіткоснастними знаряддями лову;

Також на водоймах заборонено створювати загати та виловлювати рибу шляхом спускання води з водойми.

►Скільки риби та раків можна впіймати?

На водоймах загального користування одній людині за одну добу дозволений вилов:

риба – 3 кілограми;

раки – 30 штук.

На водоймах спеціального водокористування та закріплених за громадськими організаціями:

риба – 5 кілограмів;

раки – 50 штук.

Дозволено забрати одну трофейну рибу, якщо її вага перевищує допустиму норму.

Детальніше про усі заборони та обмеження можна почитати на сайті Управлінням Державного агентства рибного господарства.