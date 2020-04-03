Незаконна забудова у Пущі-Водиці: Венедіктова особисто взялася за "Київміськбуд"

Офіс генпрокурора розпочав кримінальні провадження проти "Київміськбуду" через незаконне будівництво житлового кварталу у Пущі-Водиці. Українську будівельну компанію звинувачують у незаконній порубці дерев, пошкодженні об'єктів культурної спадщини та зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Деталі справи

За попередніми даними прокуратури, посадові особи "Київміськбуду" за сприяння окремих чиновників Державної архітектурно-будівельної інспекції та Київської державної міської адміністрації здійснюють незаконне будівництво у Пущі-Водиці по вулиці Квітки Цісик.

Повідомляється, що ділянку площею 0,69 гектара холдинговій компанії було надано у липні 2017 року в оренду на 15 років для будівництва рекреаційно-оздоровчого комплексу. Втім, наразі на ній здійснюється будівництво житлового комплексу, квартири якого вже виставлені на продаж.

Пуща-Водиця, де відбувається незаконна забудова: карта

У прокуратурі зазначили, що для їх зведення незаконно вирубали 214 дерев, хоча рішення Київради дозволяло вирубку лише одного дерева.

Справу взяла на особистий контроль генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Ми маємо з'ясувати, на підставі чого надавалась ділянка та дозволи на це будівництво і забезпечити відшкодування всіх збитків,

– заявила Венедіктова.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

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