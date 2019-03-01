Незаконне захоплення активів "Нафтогазу" у Криму: суд у Гаазі ухвалив рішення на користь України

Постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила угоду про захист інвестицій щодо НАК "Нафтогаз України". Порушення полягає в тому, що Кремль експропріював (примусово захопив) активи української компанії та її дочірніх підприємств в Криму.

Як передає прес-служба "Нафтогазу", міжнародний трибунал постановив, що Російська Федерація, відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією, є відповідальною за незаконне захоплення активів "Нафтогазу" в Криму.

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Висновок трибуналу полягає в тому, що дії РФ проти "Нафтогазу" були незаконними, оскільки країна-агресор порушила двосторонню угоду між Україною та Росією про взаємний захист інвестицій. Згідно з цим документом, Росія має поважати та захищати українські активи, включно з тими, що розташовуються в Криму.

Щоправда, цим рішенням трибунал не визначив суму збитків "Нафтогазу". Їхній розмір буде встановлено на наступному етапі процесу.

Експерти "Нафтогазу" оцінюють вартість експропрійованих в Криму активів у щонайменше 5 мільярдів доларів. Відповідно до інфографіки, яку оприлюднила компанія, під вкраденими Росією активами мається на увазі спецдозволи на розвідку в прибережній зоні; спецдозволи на користування надрами; газопроводи, запаси газу в сховищі; судна, бурові платформи, транспортні засоби, обладнання та інше.



Суд у Гаазі визнав, що Росія незаконно захопила активи Нафтогазу в Криму: інфографіка

За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, це дуже важлива перемога, яка дозволить притягти агресора до відповідальності через вкрадені активи. Водночас він зазначив, що вартість захоплення Криму для Росії буде постійно зростати завдяки діям міжнародної спільноти та України.

Додамо, що постійна палата третейського суду в Гаазі виконує функції реєстратора та адмініструє арбітражні провадження.

Це вже не перша гучна справа проти Росії, яку виграв "Нафтогаз". Так, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити українській компанії 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

7 червня "Газпром" оскаржив арбітражне рішення, а 13 червня Апеляційний суд округу Свеа задовольнив це клопотання та схвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Проте вже 18 червня "Нафтогаз" подав апеляцію до суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення арбітражу за клопотанням "Газпрому".

Що відомо про вищезазначений судовий процес "Нафтогазу" проти Росії? "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року, відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації "Про сприяння та взаємний захист інвестицій", більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода. Постійний третейський суд у Гаазі провів слухання щодо юрисдикції у травні 2018 року. Арбітражне провадження проти Російської Федерації спільно з материнською компанією ініціювали шість підприємств Групи "Нафтогаз" – ДАТ "Чорноморнафтогаз", АТ "Укртрансгаз", ТОВ "Лікво", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", ДК "Газ України".

Як Росія окупувала Крим:

– наприкінці лютого 2014 року на півострів Росія як зі своєї території, так і з кримських баз Чорноморського флоту РФ перекинула війська (оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками");

– 16 березня на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем;

– 18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.