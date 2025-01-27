Тиса не така мілка, як обіцяли переправники: четверо чоловіків намагалися втекти через річку

Четверо жителів Черкащини намагалися нелегально переплисти річку Тиса, щоб потрапити до Угорщини. Під час спроби подолати паркан із єгози троє з них порізали руки, і всі були затримані прикордонниками.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу. Четверо жителів Черкащини спробували незаконно перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса.

Дивіться також Як багатодітному батьку виїхати за кордон: перелік необхідних документів

Небезпечна спроба переправи

Прикордонники затримали чоловіків, які, вірячи переправникам, що "Тиса мілка й безпечна", заплатили по 2500 доларів авансу за переправу.

Під час спроби подолати паркан із єгози, троє з порушників порізали руки. Вони були затримані в дуже поганому стані: брудні, з кров'ю на руках, але живі. Всі чотири чоловіки намагалися перетнути кордон нелегально, не зважаючи на небезпеку.

Спроба нелегального перетину через Тису: дивитися відео

Після затримання на порушників були складені адміністративні протоколи. Це ще один випадок, коли люди стали жертвами шахраїв, які обіцяють "легкі" шляхи перетину кордону в умовах повномасштабного вторгнення.