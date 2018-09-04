Незаконний обшук: окупанти обнишпорили автівку СММ ОБСЄ на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують перешкоджати роботі СММ ОБСЄ. Приміром, в районі Ясинуватої окупанти влаштували обшук в автомобілі представників місії.

Про це інформує українська сторона СЦКК.

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В районі Ясинуватої бойовики збройних формувань РФ дозволили представникам СММ ОБСЄ продовжити рух для проведення моніторингу лише після того, як обшукали їхні автомобілі,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, не зважаючи на оголошене з 29 серпня шкільне перемир'я.

Так протягом третього вересня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети.