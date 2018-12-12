Незалежність УПЦ: представник Вселенського патріарха прибув до Києва для підготовки собору

Представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл уже прибув до Києва для підготовки Об'єднавчого собору. Він буде керівником цього собору, а сам собор зі створення помісної Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до релігійних кіл.

"Митрополит Еммануїл прилетів до Києва у вівторок", – сказав співрозмовник агентства.

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24 канал повідомляв, що представники УПЦ Київського патріархату планують перед Об'єднавчим собором узгодити з його головою, представником Вселенського патріарха митрополитом Еммануїлом та з іншими сторонами всі необхідні питання, щоб Собор відбувся успішно.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.