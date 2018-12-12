18:04
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Незалежність УПЦ: представник Вселенського патріарха прибув до Києва для підготовки собору

      995 Читать новость на русском
      Митрополит Гальський Еммануїл
      Митрополит Гальський Еммануїл / 24 канал

      Представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл уже прибув до Києва для підготовки Об'єднавчого собору. Він буде керівником цього собору, а сам собор зі створення помісної Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до релігійних кіл.

      "Митрополит Еммануїл прилетів до Києва у вівторок", – сказав співрозмовник агентства.

      Читайте також: Митрополит Онуфрій заборонив духовенству УПЦ МП брати участь в Об'єднавчому соборі

      24 канал повідомляв, що представники УПЦ Київського патріархату планують перед Об'єднавчим собором узгодити з його головою, представником Вселенського патріарха митрополитом Еммануїлом та з іншими сторонами всі необхідні питання, щоб Собор відбувся успішно.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.

      Теги: Новини України Новини Києва Томос Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      сьогодні , 18:00 Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      Ірина Вихрущ 11
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сьогодні , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 486
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сьогодні , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 858
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сьогодні , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1245
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сьогодні , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 1052
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гройсман відверто визнав помилки уряду
       25 жовтня 2016 , 00:27
      Тихо прийшов, тихо пішов. Ворога знищено, як був наказ, – гімн Сил спецоперацій до дня ССО
       29 липня 2017 , 14:21
      Перекупам перекрили кисень – продати авто стало складніше
       13 вересня , 08:15
      Наставник Вест Хема оцінив серйозність втрати Ярмоленка
       25 жовтня , 18:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук