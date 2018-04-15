Незалежно від Путіна, ми не маємо оголошувати всю Росію ворогом, – президент Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр стурбований тим, що між Росією та Заходом відносини переросили у "нестримне відчуження".

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, пише DW.

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Штайнмаєр визнав, що ситуація, яка зараз між Росією та Заходом – підстава для серйозної стурбованості. Він закликав не припиняти дипломатичних зусиль задля пошуку виходу з нинішньої ситуації.

Незалежно від Путіна, ми не маємо оголошувати всю Росію, країну і людей, ворогами,

– наголошує президент Німеччини.

Президент ФРН зауважив, що попри те, що зараз Росія є "складним" сусідом, країнам Заходу не варто допускати домінування "апокаліптичних настроїв" у відносинах з РФ.