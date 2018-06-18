"Нездоровий" посіпака Путіна Кобзон потрапив до лікарні
Російського та радянського співака Йосипа Кобзона, який підтримує агресивну політику президента країни Володимира Путіна, було госпіталізовано до однієї із клінік Москви.
Про це розповіла прес-секретар артиста, передає російський 5 канал.
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За його словами, артист – "нездоровий", однак чим саме він хворіє, поки невідомо.
"У нас немає побоювань за життя Йосипа Давидовича. Він – нездоровий, але це не означає, що у нас є якісь проблеми", – зауважила речниця Кобзона.
Ресурс додає, що про проблеми зі здоров'ям 80-річного Кобзона повідомлялося вже давно. Так, на відео з концерту поета-пісняра Михайла Гуцерієва, який відбувся наприкінці травня, чітко видно, як Йосип Кобзон пересувається насилу, і його підтримує помічник.
Кобзон пересувається з проблемами: відео
Російські ЗМІ своєю чергою пишуть, що співак сам звернувся до однієї з московських клінік зі скаргами на погіршення самопочуття, і лікарі запропонували йому залишитися на обстеження.
До слова, у 2005 році у Йосипа Кобзона діагностували онкологічне захворювання: він переніс дві операції та з тих пір перебуває під постійним наглядом лікарів.
Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що Йосипа Кобзона було терміново госпіталізовано через проблеми з серцем.