01:11
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

"Нездоровий" посіпака Путіна Кобзон потрапив до лікарні

611 Читать новость на русском
Йосип Кобзон потрапив до лікарні
Йосип Кобзон потрапив до лікарні / Соцмережі

Російського та радянського співака Йосипа Кобзона, який підтримує агресивну політику президента країни Володимира Путіна, було госпіталізовано до однієї із клінік Москви.

Про це розповіла прес-секретар артиста, передає російський 5 канал.

Читайте також: Відомого російського співака Йосипа Кобзона позбавили нагород України

За його словами, артист – "нездоровий", однак чим саме він хворіє, поки невідомо.

"У нас немає побоювань за життя Йосипа Давидовича. Він – нездоровий, але це не означає, що у нас є якісь проблеми", – зауважила речниця Кобзона.

Ресурс додає, що про проблеми зі здоров'ям 80-річного Кобзона повідомлялося вже давно. Так, на відео з концерту поета-пісняра Михайла Гуцерієва, який відбувся наприкінці травня, чітко видно, як Йосип Кобзон пересувається насилу, і його підтримує помічник.

Кобзон пересувається з проблемами: відео 

Російські ЗМІ своєю чергою пишуть, що співак сам звернувся до однієї з московських клінік зі скаргами на погіршення самопочуття, і лікарі запропонували йому залишитися на обстеження.

До слова, у 2005 році у Йосипа Кобзона діагностували онкологічне захворювання: він переніс дві операції та з тих пір перебуває під постійним наглядом лікарів.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що Йосипа Кобзона було терміново госпіталізовано через проблеми з серцем.

Теги: Новини Росії Музика Новини культури LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вивести 16 видів плям
18 червня, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук