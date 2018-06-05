Незрівнянна Марго Роббі: з’явились нові фото з кампейну Chanel

Австралійська кіноактриса Марго Роббі в березні офіційно стала амбасадором бренду Chanel. А близько місяця тому зірка взяла учать у кампейні лінійки Coco Neige для зимових видів спорту.

На початку травня з’явилося перше фото, де Марго Роббі позує в зимовому образі перед фотокамерою Карла Лагерфельда. Тепер представники Chanel опублікували нові кадри, на яких 27-річна зірка "Загону самогубців" і "Я, Тоня" приміряла шапку-вушанку, дуті куртки й жилетки, дублянки, світшоти і гірськолижні штани. Знімав актрису креативний директор марки Карл Лагерфельд.

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"Ця зйомка стала однією з найбільш пам'ятних у моїй кар'єрі. Енергетика і атмсосфера на знімальному майданчику була приголомшливою і дуже креативною. Мені дуже сподобалося ставлення Карла до роботи. Він відразу сказав мені, щоб я не ставилася до себе занадто серйозно і просто розслабилася", – прокоментувала участь в рекламній кампанії Роббі для Harper's Bazaar.



Марго Роббі для Chanel Coco Neige

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Як відомо, нова колекція присвячена активному відпочинку і зимовим видам спорту надійде в продаж у липні цього року.