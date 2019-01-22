Незважаючи на шалений супротив КГБ: спогади про "ланцюг Єднання" у 1990 році

22 січня українці відзначають 100 років від дня проголошення Акту Злуки – об'єднання Західноукраїнської та української народних республік. А у 1990 році, на знак поваги до історичної події, мільйони людей утворили живий ланцюг.

21 січня 1990 року майже 3 мільйони українців взялися за руки і утворили живий ланцюг між Львовом і Києвом.

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Акцію присвятили річниці проголошення Акту Злуки, який відбувся у січні 1919 року. Тоді здійснилася віковічна мрія: злилися воєдино східні і західні українські землі.

Акція відбулася, незважаючи на шалений спротив органів КГБ, які докладали значних зусиль, щоб ця дата не була відзначена. Проте акція відбулася, "ланцюг Єднання" став предтечею розпаду Радянськог Союзу і проголошення незалежної української держави,

– сказав історик, фахівець Інституту національної пам'яті Ярослав Файзулін.

Львів'янин Ігор Шостак – учасник і співорганізатор акції єднання 1990 року.



Ігор Шостак, який був співорганізатором акції

Кожен брав машину, яку мав, сідали по троє, по четверо, по п'ятеро, скільки могли виїжджали. Були скептичні побоювання, чи ми зуміємо все організувати. Як виявилося, зуміли. Емоції були суперпозитивні, але не тільки від ланцюга, а тому що Україна рухається вперед, має перспективи щось здобути,

– згадав учасник "ланцюга Єднання" 1990 року Ігор Шостак.

Разом з однодумцями готували антирадянські плакати, шили жовто-блакитні прапори. Революція Гідності показала, що українці не втратили здатності єднатися і нині.

У ці дні єднаються не лише жителі Сходу і Заходу України. Гуртуються українці Канади, Польщі, Франції та інших держав, бо Україна – єдина.