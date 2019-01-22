07:59
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Незважаючи на шалений супротив КГБ: спогади про "ланцюг Єднання" у 1990 році

      95 Читать новость на русском

      22 січня українці відзначають 100 років від дня проголошення Акту Злуки – об'єднання Західноукраїнської та української народних республік. А у 1990 році, на знак поваги до історичної події, мільйони людей утворили живий ланцюг.

      21 січня 1990 року майже 3 мільйони українців взялися за руки і утворили живий ланцюг між Львовом і Києвом.

      Читайте також: День Соборності України: які заходи відбудуться у різних містах

      Акцію присвятили річниці проголошення Акту Злуки, який відбувся у січні 1919 року. Тоді здійснилася віковічна мрія: злилися воєдино східні і західні українські землі.

      Акція відбулася, незважаючи на шалений спротив органів КГБ, які докладали значних зусиль, щоб ця дата не була відзначена. Проте акція відбулася, "ланцюг Єднання" став предтечею розпаду Радянськог Союзу і проголошення незалежної української держави,
      – сказав історик, фахівець Інституту національної пам'яті Ярослав Файзулін.

      Львів'янин Ігор Шостак – учасник і співорганізатор акції єднання 1990 року.

      ланцюг єдності день соборності акт злуки
      Ігор Шостак, який був співорганізатором акції

      Кожен брав машину, яку мав, сідали по троє, по четверо, по п'ятеро, скільки могли виїжджали. Були скептичні побоювання, чи ми зуміємо все організувати. Як виявилося, зуміли. Емоції були суперпозитивні, але не тільки від ланцюга, а тому що Україна рухається вперед, має перспективи щось здобути,
      – згадав учасник "ланцюга Єднання" 1990 року Ігор Шостак.

      Разом з однодумцями готували антирадянські плакати, шили жовто-блакитні прапори. Революція Гідності показала, що українці не втратили здатності єднатися і нині.

      У ці дні єднаються не лише жителі Сходу і Заходу України. Гуртуються українці Канади, Польщі, Франції та інших держав, бо Україна – єдина.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини Криму Історія Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 січня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 2665
      Головні новини 21 січня: пожежа на суднах біля Керченської протоки, дебати у ПАРЄ щодо Азову
      21 січня , 22:43 Головні новини 21 січня: пожежа на суднах біля Керченської протоки, дебати у ПАРЄ щодо Азову
      855
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      21 січня , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      21 січня , 21:30 #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      Юлія Гілей 1044
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      21 січня , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 413
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук