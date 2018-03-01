16:32
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Незважаючи на снігопад – на дорогах Києва практично 100% комунального транспорту,– Білоцерковець

266 Читать новость на русском
Снігоприбиральні машини
Снігоприбиральні машини

Незважаючи на безперервні опади, практично 100% комунального транспорту вийшло на маршрути в столиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

"Незважаючи на безперервні опади, практично 100% комунального транспорту вийшло на маршрути в столиці. 100% – тролейбусів, 100% – трамваїв, 99% – автобусів (3 автобуси поки не вийшли з технічних причин, до 9:00 буде 100%)", – повідомив нардеп.

За словами Білоцерковця, в ніч з 28 лютого на 1 березня в столиці випало від 20 до 26 см опадів, в залежності від району, а до кінця дня синоптики прогнозують ще близько 8 см. Також радник Кличка закликав киян не користуватися власним транспортом без крайньої необхідності, зважаючи на складні погодні умови. "Прохання до всіх киян без зайвої необхідності не користуватися особистим транспортом. Сам сьогодні їхав на метро", – додав він.

Разом з тим, Білоцерковець пояснив, що поки ідуть інтенсивні опади, швидко прибрати сніг досить складно, тож активні та ефективні роботи по боротьбі з негодою, за технологією, розпочинаються після закінчення снігопаду.

"Через те що опади довгий час не закінчуються, сміливо можна сказати, що цей тиждень найскладніший для комунальників! Поки тривають інтенсивні опади, швидко і ефективно прибрати сніг з доріг та тротуарів вкрай складно. За технологією, активна робота, а головне ефективна, починається після закінчення снігопаду", - відзначив він.

До слова, за тим, де в місті працює снігоприбиральна техніка, можна спостерігати онлайн на сайті clean.kyivcity.gov.ua

Теги: Новини України Новини Києва Київ замело снігом
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
16353
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 348
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2200
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
7511
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1778
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук