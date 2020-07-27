Із давніх часів по всій території країни українці вигадували різні музичні інструменти. Вони мали різну форму, різний звук, а також їх було легко опанувати будь-кому.

Музичні інструменти українці робили із підручних матеріалів, іноді це були предмети, які використовувались в звичайному побуті, повідомляє 24 канал.

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10 українських музичних інструментів

Дримба

Інструмент має дуже своєрідну та незвичну форму, схожу на маленьку підкову із мтеалевою пластиною посередині, яка має "язичок". Цю підковку затискають між зубами, граючи на цій металевій пластині.

Рот слугує резонатором звуку, тому змінюється звучання в залежності від положення язика у роті та ритму дихання. Дримба має другу назву "варган", а ось у хорватій цей музичний інструмент називається "дромбуле".



Інструмент дримба / Фото: izi.ua

Рубель

Селяни часто користувались у якості музичних інструментів підручними побутовими предметами. Рубель – один із прикладів таких інструментів, адже його використували для пряння одягу. Рубель – це дошка з "рубцями", по які "рубають" ложкою чи скалкою. Ось так перша ручна машинка стала музичним інструментом.



Інструмент рубель / Фото: uk.wikipedia.org

Бугай

Із Західної України пішов музичний інструмент з назвою бугай. Зробити цей інструмент у сельській місцевості досить просто, для цього потрібно взяти дерев'яне барильце, обтягнути його з двох боків шкірою, а з одного боку причепити пучок конячого волосся, щоб утворився "хвіст".

А щоб він видавав звук, потрібно міцно тримати барильце, а за хвіст тягнути мокрою рукою. Звук, схожий на крик бугая. До речі, назва інструменту саме звідти й походить.



Інструмент бугай / Фото: kobuzan.arts.in.ua

Бубон

Решето або бубон – він був популярний у різних народів світу. Найчастіше має форму кола, а зроблений із дерев'яного обідця, який обтягнутий з обох боків шкірою. Згодом, на обідці з'явились металеві тарілочки або дзвіночки.

У давні часи його використовували як військовий музичний інструмент, аби він залякував ворога, а воїнам додавав завзяття.

Грати на ньому дуже просто, потрібно бити по обідку або шкіряній частині, головне дотримуватись ритму.



Інструмент бубон / Фото: noni.org.ua

Окарина

Окарина або, як частіше її називають – зозулька. Окарина – це духовий інструмент, так би мовити свисткова флейта, яка зроблена з глини або порцеляни. Вона має 10 отворів та утворює звуки, які подібні до співу птахів.

Інструмент розмальовують зверху казковими візерунками та є дуже компактним. Тому цей музичний інструмент давали гратись дітям.



Інструмент зозулька / Фото: westnews.info

Батіг

Ще один своєрідний музичний інструмент – це батіг. Його використовують у побуті, щоб підганяти тварин, але якщо ним сильно замахнутись, то у повітрі є звук "свист", якому українці знайшли своє місце в музиці.



Інструмент батіг / Фото: vsviti.com.ua

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Домра

Щипковий музичний інструмент, який має 4 або 3 струни називається домра. Вона з'явилась на території України ще в часи Київської Русі. Має круглу форму дерев'яної основи.

Щоб грати на цьому інструменті, потрібно "пощипувати" струни, щоб вони видавали звуки.



Інструмент домра / Фото: soundtimes.ru

Деркач

Вертушка, тріскачка або деркач – це шумний музичний інструмент. Він складається з дерев'яної коробочки та коліщатка з ручкою, яку потрібну крутити. Музикальний інструмент видає гучне тріщання. Щоб на ньому грати не потрібно мати жодних музичних навиків.



Інструмент деркач / Фото: uk.wikipedia.org

Підкова

Усі ми знаємо, що підкова створена для вберігання кінських копит від зношування, але й його почали використовувати в музиці. Підкову використовують замість відомого інструмента "трикутник". По ній ударяють металевим прутиком, щоб був високий і дзвінкий звук.



Інструмент підкова / Фото: leroymerlin.u

Калатало

Ще один шумний інструмент – калатало. З його назви зрозуміло, що він видає звук калатання. Він складається з дерев'яної пластини із ручкою та декілька рухомих елементів. Ось вони й видають шум під час різкого руху.

Це найпростіший з усіх інструментів, на якому навіть не потрібно вчитись грати, а просто "калатати".



Інструмент калатало / Фото: uk.wikipedia.org



Незвичні українські інструмент / Інфографіка 24 каналу