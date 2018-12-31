Незвична посилка: на Львівщині чоловік намагався відправити поштою міну

У Львівській області чоловік здав на відправку "Новою поштою" протипіхотну міну. Посилка мала надійти до Києва.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на Facebook-сторінці.

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Відомо, що співробітники поштового відділення одразу повідомили про інцидент Національну поліцію. Згодом вибухотехніки прибули на місце та вилучили вибухонебезпечний предмет.

Національна поліція розпочала слідчі дії. Наразі особа відправника не відома.

Раніше 24 канал повідомляв, що у тих 10 областях України, де раніше на місяць було введено воєнний стан, кількість скоєних правопорушень і злочинів, зокрема, важких, скоротилася в середньому на 30%. За цей час у відповідних регіонах також вилучили велику кількість незареєстрованої зброї і вибухових пристроїв.