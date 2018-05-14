Незвична реклама від Huawei: у британських містах з'явилися величезні ворони

Китайська компанія Huawei запустила в Британії незвичну рекламну кампанію смартфона P20 Pro і розставила в містах статуї гігантських ворон.

Про це повідомляє видання Engadget.

Читайте також: Huawei представила свій новий дешевий смартфон

Виробник смартфонів провів опитування і з'ясував, що 79% британців хотіли б стати ближче до дикої природи, а 20% хотіли б її сфотографувати. При цьому тільки 2% населення розповіли, що могли б побачити ворона поруч зі своїм житлом.

Тому компанія виготовила фігури ворона розміром майже 2,4 метра у висоту і близько 1,2 метра в ширину. У Huawei заявили, що «птахи» настільки великі, аби їх було зручніше фотографувати.