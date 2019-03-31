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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Незвичні традиції, навчання за кордоном, проте не без скандалів: що відомо про родину Порошенка

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      За остаточними даними екзит-полу, Петро Порошенко разом із Володимиром Зеленським проходить у другий тур президентських виборів. Про життя та труднощі, які чинному президенту приносять його близькі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Петро Порошенко має велику родину, якою дуже пишається. Він часто з'являється з ними на привітальних відео. У чинного президента двоє дочок, двоє синів, а тепер ще й двоє онуків. 

      Читайте також: Як екзит-поли виборів коментують у соцмережах: Зеленський вибирається – кацапам нравиця

      У миті скорботи, й у миті щастя – на Різдво, Великдень і День Незалежності – він в супроводі всієї великої родини. В день, коли президент оголосив, що йде на другий термін, усі рідні також були разом.


      Родина Порошенка на з'їзді, де він оголосив, що вдруге йде у президенти


      Петро Порошенко з родиною на Великодні свята

      Навіть найменший онук мужньо витримав п'ять годин з'їзду. Він – повний тезка президента. У сім'ї Порошенків є традиція: чергувати імена по чоловічій лінії – одні Петри Олексійовичі та Олексії Петровичі.

      Старший син президента – депутат його фракції. У БПП і кума президента, співачка Оксана Білозір. А от і Порошенки – у її кліпах. Дружина ж президента Марина Порошенко, після того, як стала першою леді, очолила наглядову раду культурного фонду.


      Порошенко з сином та дружиною під час голосування на президентських виборах-2014

      Депутат БПП й інша кума президента – дружина генпрокурора Ірина Луценко представляє Порошенка в парламенті. А очолював фракцію її чоловік Юрій Луценко – перш, ніж пересів у крісло генерального прокурора, не маючи юридичної освіти. 

      При посадах опинились і друзі президента – Ігор Кононенко став нардепом БПП, Олег Гладковський – заступником голови Ради Нацбезпеки і оборони. Обох називали "смотрящими" від президента за секторами енергетики і оборонними відомствами. Обидва напередодні виборів засвітились в гучних корупційних скандалах. 

      Та сім'я приносить Петру Олексійовичу не лише радощі, але й проблеми. Наприклад, скандал навколо фото його сина в футболці за написом Russia під час війни. Тож президенту інколи доводиться виступати в ролі батька й виправдовувати дитячі витівки. 


      Син Петра Порошенка Михайла – крайній справа

      Усі молодші діти Порошенка вчаться за кордоном. Син Михайло вже у випускному класі британського Concord College. Рік навчання тут коштує понад мільйон гривень.

      Доньки-двійнята закінчили коледж в Лондоні й поки що залишилися в британській столиці. Євгенія – навчатись мистецтв, а Олександра – економіки. Навчання доньок коштує родині 3 мільйонів гривень на рік. 

      Про статки Порошенка

      Недешево обходиться й відпочинок такої великої родини. Журналісти порахували, що тиждень на Мальдівах на Різдво такій великій компанії коштував президенту в 2018 році півмільйона доларів.

      Втім, президент може дозволити собі розкоші. Він – найбагатший серед кандидатів в президенти і входить до 10 найбагатших людей країни. Його статки оцінюють у понад 1,5 мільярдів доларів. Перлиною в колекції численних підприємств гаранта є корпорація "Рошен". 

      У президентській декларації майже – 30 мільйонів доларів готівки. В його адміністрації зазначили, що понад мільярд гривень за час президентства він витратив на благодійність. Президентська родина має кілька квартир у Києві й маєток в елітному селі Козин.

      Якою нерухомістю володію Петро Порошенко – читайте у матеріалі 24 каналу

      Іще один маєток, незадекларований, знайшли у президента в Іспанії. Журналісти програми "Схеми" зафільмували віллу Петра Порошенка на узбережжі Середземного моря. Вона знаходиться неподалік від маєтків тих самих давніх друзів президента – Ігора Кононенка та Олега Гладковського. 

      Остаточні результати екзит-полу
      Остаточні результати екзит-полу

       


       

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      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли і де дивитися онлайн
      31 березня
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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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