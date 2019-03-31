Незвичні традиції, навчання за кордоном, проте не без скандалів: що відомо про родину Порошенка

За остаточними даними екзит-полу, Петро Порошенко разом із Володимиром Зеленським проходить у другий тур президентських виборів. Про життя та труднощі, які чинному президенту приносять його близькі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Петро Порошенко має велику родину, якою дуже пишається. Він часто з'являється з ними на привітальних відео. У чинного президента двоє дочок, двоє синів, а тепер ще й двоє онуків.

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У миті скорботи, й у миті щастя – на Різдво, Великдень і День Незалежності – він в супроводі всієї великої родини. В день, коли президент оголосив, що йде на другий термін, усі рідні також були разом.



Родина Порошенка на з'їзді, де він оголосив, що вдруге йде у президенти



Петро Порошенко з родиною на Великодні свята

Навіть найменший онук мужньо витримав п'ять годин з'їзду. Він – повний тезка президента. У сім'ї Порошенків є традиція: чергувати імена по чоловічій лінії – одні Петри Олексійовичі та Олексії Петровичі.

Старший син президента – депутат його фракції. У БПП і кума президента, співачка Оксана Білозір. А от і Порошенки – у її кліпах. Дружина ж президента Марина Порошенко, після того, як стала першою леді, очолила наглядову раду культурного фонду.



Порошенко з сином та дружиною під час голосування на президентських виборах-2014

Депутат БПП й інша кума президента – дружина генпрокурора Ірина Луценко представляє Порошенка в парламенті. А очолював фракцію її чоловік Юрій Луценко – перш, ніж пересів у крісло генерального прокурора, не маючи юридичної освіти.

При посадах опинились і друзі президента – Ігор Кононенко став нардепом БПП, Олег Гладковський – заступником голови Ради Нацбезпеки і оборони. Обох називали "смотрящими" від президента за секторами енергетики і оборонними відомствами. Обидва напередодні виборів засвітились в гучних корупційних скандалах.

Та сім'я приносить Петру Олексійовичу не лише радощі, але й проблеми. Наприклад, скандал навколо фото його сина в футболці за написом Russia під час війни. Тож президенту інколи доводиться виступати в ролі батька й виправдовувати дитячі витівки.



Син Петра Порошенка Михайла – крайній справа

Усі молодші діти Порошенка вчаться за кордоном. Син Михайло вже у випускному класі британського Concord College. Рік навчання тут коштує понад мільйон гривень.

Доньки-двійнята закінчили коледж в Лондоні й поки що залишилися в британській столиці. Євгенія – навчатись мистецтв, а Олександра – економіки. Навчання доньок коштує родині 3 мільйонів гривень на рік.

Про статки Порошенка

Недешево обходиться й відпочинок такої великої родини. Журналісти порахували, що тиждень на Мальдівах на Різдво такій великій компанії коштував президенту в 2018 році півмільйона доларів.

Втім, президент може дозволити собі розкоші. Він – найбагатший серед кандидатів в президенти і входить до 10 найбагатших людей країни. Його статки оцінюють у понад 1,5 мільярдів доларів. Перлиною в колекції численних підприємств гаранта є корпорація "Рошен".

У президентській декларації майже – 30 мільйонів доларів готівки. В його адміністрації зазначили, що понад мільярд гривень за час президентства він витратив на благодійність. Президентська родина має кілька квартир у Києві й маєток в елітному селі Козин.

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Іще один маєток, незадекларований, знайшли у президента в Іспанії. Журналісти програми "Схеми" зафільмували віллу Петра Порошенка на узбережжі Середземного моря. Вона знаходиться неподалік від маєтків тих самих давніх друзів президента – Ігора Кононенка та Олега Гладковського.



Остаточні результати екзит-полу



