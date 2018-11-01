Незвичний костюм баскетболіста Святослава Михайлюка на Хелловін: фото
У середу, 31 жовтня, в США святкували Хелловін. Не оминуло це свято і гравців "Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступає українець Святослав Михайлюк.
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Більшість гравців команди одягли яскраві костюми перед грою. Михайлюк ж був одітий у костюм клоуна.
Варто зазначити, що ввечері відбулася гра між "Лейкерс" та "Далласом". Там теж не обійшлося без яскравих костюмів.
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Господарі виграли лише наприкінці матчу, хоча ще у третій чверті їх перевага над суперником становила +19 очок. Матч закінчився з рахунком 114:113. Михайлюк у матчі участі не брав.
Джерело: 24 Канал
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