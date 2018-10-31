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      Незвичний рекорд: на Одещині богатир Олег Скавиш протягнув зубами корабель вагою понад 600 тонн

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      На Одещині богатир Олег Скавиш, відомий як "Тягнизуб", встановив незвичний всесвітній рекорд – зрушив з місця та протягнув зубами корабель вагою понад 600 тонн. Це найвищий показник у світі, який увійде до книги рекордів Гіннеса.

      На Чорноморському судноремонтному заводі готувалися до національного рекорду. Біля першого пірсу був пришвартований корабель, який богатир Олег "Тягнизуб" мав зрушити з місця зубами.

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      Приготування до рекорду тривали аж три години. Все через сильний вітер, який піднявся вранці. Найважче було встановити корабель на нульову позначку, від якої мають вимірювати відстань. Головний інструмент – сталевий трос, до якого кріпиться корабель.

      Олег
      Олег "Тягнизуб" встановив незвичний світовий рекорд

      Перед рекордом богатир небагатослівний – намагається максимально зосередитись на досягненні. І недаремно. Міцно стуливши щелепи, богатир Олег "Тягнизуб" таки рухає з місця корабель вагою 614 тонн. Спершу на 9 метрів, а потім – на рекордні 15-ть.

      Ніби все вийшло, але було дуже складно. Такі великі дистанції не для людей з моєю комплекцією. Технічно це найскладніший рекорд, тому що дуже багато факторів має збігтися в один день: погода, щоб вільно було в порту, та зручний час, щоб люди змогли прийти,
      – відповів рекордсмен Книги рекордів Гіннеса "Тягнизуб".

      За словами "Тягнизуба", тягнути судно він готувався два роки. І додає – цим рекордом намагався привернути увагу до проблеми бездомних тварин і жорстокого поводження з ними.

      Олег – лікар-педіатр зі Львова, і ось цим експериментом ми хотіли об'єднати зусилля сильного підприємства та сильної людини, для того, щоб привернути увагу до слабкого, який потребує допомоги,
      – зазначив директор Іллічівського судноремонтного заводу Михайло Дудніков.

      За плечима у рекордсмена чимало національних та світових досягнень – він тягнув зубами машини, автобуси та навіть трамвай із людьми.

      Теги: Новини України Новини Львова Новини Одеси Рекорди
      Джерело: 24 канал
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