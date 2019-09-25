НХ ідіть: Портнов брутально облаяв Львівську обласну раду

Львівська обласна рада ухвалила заяву-звернення до президента, СБУ та генпрокурора з закликом "висловити жорстку позицію щодо проросійського реваншу", який своїми зусиллями підтримує колишній поплічник Януковича Андрій Портнов. Портнов у відповідь написав агресивний пост у телеграмі.

У заяві, фотокопію якої опублікував у фейсбуці голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, згадують про порушену ДБР кримінальну справу за заявою Портнова щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі. Мовляв, у ДБР автоматично трактують події так, начебто там не було озброєних проросійських сепаратистів, а лише "підконтрольні Парубію озброєні громадські угрупування, що скоїли теракт".

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"Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємося до президента, голови СБУ та генерального прокурора із закликом висловити жорстку позицію з приводу проросійського реваншу, який підсилюється зусиллями колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова за участю службових осіб з Державного бюро розслідувань", – мовиться у документі.



Заява Львівської обласної ради / Фото з фейсбука Олександра Ганущина

Портнов у своєму телеграм-каналі відреагував вкрай агресивно та брутально: "У мене є зустрічна заява – НХ йдіть разом з усією своєю обласною радою та проросійським реваншем, колгоспні злодійські рагулі".



Відповідь Портнова / Скріншот з його телеграм-каналу

Чим відомий Андрій Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Віктора Януковича. Він займався питаннями судової вертикалі і Кримінально-процесуального кодексу. Вважають, що саме він розробляв скандальні "диктаторські закони" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і спрямовані були проти Євромайдану.



Після Революції Гідності чиновник виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Портнова щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

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