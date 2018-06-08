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НХЛ: "Вашингтон" вперше в історії виграв Кубок Стенлі

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"Вашингтон" виграв Кубок Стенлі
"Вашингтон" виграв Кубок Стенлі

У Парадайс (передмістя Лас-Вегаса) було зіграно п'ятий матч фінальної серії між місцевими "Вегасом" та "Вашингтоном". У цьому поєдинку визначився переможець Кубка Стенлі.

"Вегас", який було створено лише у 2017 році, в свій перший рік в НХЛ виграв фінал Західної конференції. І міг претендувати на перемогу у фіналі Кубка Стенлі.

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Протистояла їм команда з "Вашингтону". Столична команда теж жодного разу не вигравала Кубок Стенлі. Тож у 2018 році у трофею міг появитися новий власник.

Перший матч фіналу у Вегасі виграли "Золоті лицарі". Однак вже наступну гру вони програли. Тож коли серія переїхала до Вашингтона, рахунок у фіналі був рівний 1:1. У столиці США обидва матчі закінчилися перемогою господарів майданчика. Відтак перед п’ятою грою у Вегасі рахунок був вже 3:1 на користь "Вашингтона", і п’ята гра могла визначити володаря Кубка Стенлі.

Перший період у матчі 7 червня (ніч на 8 червня в Україні) закінчився без закинутих шайб. У другому періоді першими вперед вийшли гравці "Вашингтона". Та невдовзі "Вегас" зрівняв рахунок.

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Менше ніж за хвилину "Вашингтон" скористався грою у більшості, і російський легіонер Олександр Овєчкін знову вивів свою команду вперед. Та "Вегас" зумів зрівняти рахунок, а коли росіянин отримав дві хвилини штрафу, господарі вийшли вперед. Після цієї шайби одразу четверо гравців (по двоє з кожної команди) за "грубу гру" відправилися на лавку.

Втримати переможний рахунок "Вегасу" на вдалося. Шайби Сміт-Пеллі та Еллера у третьому періоді принесли перемогу "Вашингтону". Команда вперше в історії стала переможцем Кубка Стенлі.

Відео святкування "Вашингтоном" перемоги у Кубку Стенлі

Вегас – Вашингтон 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Рахунок у серії 1:4

 

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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