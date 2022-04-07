Ні наші, ні західні компанії не повинні грошима годувати ворога.

Тотальний бойкот Росії

Ми повинні тиснути як суспільство на всі європейські, західні та східні компанії, змушувати виходити із ринку, котрий контролює злочинна система.

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На рівні санкцій офіційних держав і проявів свідомого активізму, як от на кордоні Польщі та Білорусі, де активісти стримують потік авто на Росію.

Чи, наприклад, коли країни Балтії почали відмовлятись від російського газу та нафти.

"Паріматч", що з позицією?

Але, не тільки глобальні компанії повинні полишати російський ринок, але й наші теж. І липецькі цукерки, і фешн бренди і трендові букмекери.

Коли український гранд "Паріматч" вичікує тиждень, щоб відкликати франшизу? Чи, наприклад, коли повністю не виходить із Росії? Або взагалі не виходить із Білорусі? Це виглядає дуже провокативно та цинічно.

Адже весь світ підтримує нас, і йде на жертви, а наші компанії вирішили зайняти позицію на двох стільцях.

І соціальними акціями на десяту частину сплачених податків там, тут не відіграєшся.

Час визначитись

Прийшов час, коли компаніям потрібно мати чітку геополітичну позицію. І ховатись за спортом чи "ми поза політикою" не вийде. А підтримка так званих "білоруських футболістів", котрі грають у російських клубах, наразі виглядає дуже безвідповідально.

Економічний фронт наразі не менш важливий, ніж дипломатичний, гуманітарний та військовий.